Детский чемпионат по теннису прошел в Сухуме

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Открытый чемпионат Сухума по теннису среди детей прошел 18 и 19 июня, сообщается на сайте столичной администрации.
В чемпионате приняли участие теннисисты в возрасте 10 лет и младше. Соревнования судила Элизабет Акуция.
Призовые места среди мальчиков распределились так: первое место у Сабри Нанба, второе занял Нестор Цужба, тертье - Альберт Аведисян. У девочек на первом месте Даниэлла Гумба, второе у Валерии Эмексузян, третье заняла Эрика Зухба.
- Чемпионат по теннису среди детей прошел в Сухуме
- Чемпионат по теннису среди детей прошел в Сухуме
- Чемпионат по теннису среди детей прошел в Сухуме
- Чемпионат по теннису среди детей прошел в Сухуме
- Чемпионат по теннису среди детей прошел в Сухуме
- Чемпионат по теннису среди детей прошел в Сухуме
Все участники чемпионата были награждены грамотами, кубками и призами.
Соревнования были организованы Управлением по делам молодежи и спорта администрации Сухума.
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