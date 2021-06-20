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Детский чемпионат по теннису прошел в Сухуме

© Foto / официальный портал Администрации г. Сухум
Спорт
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Sputnik Абхазия
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В соревнованиях приняли участие теннисисты в возрастной категории 2011 года рождения и младше.

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Открытый чемпионат Сухума по теннису среди детей прошел 18 и 19 июня, сообщается на сайте столичной администрации.

В чемпионате приняли участие теннисисты в возрасте 10 лет и младше. Соревнования судила Элизабет Акуция.

Призовые места среди мальчиков распределились так: первое место у Сабри Нанба, второе занял Нестор Цужба, тертье - Альберт Аведисян. У девочек на первом месте Даниэлла Гумба, второе у Валерии Эмексузян, третье заняла Эрика Зухба.

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© Foto / официальный портал Администрации г. Сухум
Чемпионат по теннису среди детей прошел в Сухуме

Все участники чемпионата были награждены грамотами, кубками и призами.

Соревнования были организованы Управлением по делам молодежи и спорта администрации Сухума.

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