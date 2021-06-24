Абхазский боксер Энвер Бзагуа проведет первый рейтинговый бой в Москве

СУХУМ , 24 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Член сборной Абхазии по боксу Энвер Бзагуа проведет рейтинговый бой в Москве 27 июня, сказал в интервью Sputnik президент Федерации профессионального бокса Абхазии и личный тренер спортсмена Алик Карди-оглы.

В дебютном рейтинговом бою 25-летний абхазский спортсмен встретится с россиянином Виктором Конкиным.

"Он (Энвер - ред.) репатриант из Турции, свою спортивную карьеру начинал там, он являлся членом сборной команды Турецкой Республики по боксу, проводил полупрофессиональные бои. В 2019 году проводил масштабные международные соревнования в Абхазии. Энвер узнал об этом, связался со мной и изъявил желание поучаствовать в данном турнире", - отметил Карди-оглы.

Президент Федерации профессионального бокса Абхазии пригласил Бзагуа на турнир "Кубок государства Абхазии", который проходил в городе Новый Афон в 2019 году.

"Ему представилась такая возможность побоксировать за чемпионский титул Абхазии. Разыгрывалось три пояса, он обладатель одного из них. После турнира Энвер изъявил желание переехать на историческую родину в Абхазию, и я его пригласил тренироваться в нашей базе бокса. Вначале 2020 года он переехал сюда, получил гражданство Абхазии, нам очень сильно помог Госкомитет по репатриации, спортсмен получил статус репатрианта. Сегодня он тренируется и выступает за Абхазию, это очень патриотичный человек, и для него очень важно находиться здесь и выступать за республику", - подчеркнул он.

Энвер Бзагуа выступает в средней весовой категории – 79,4 килограммов, рассказал Алик Карди-оглы. "Это его первый рейтинговый бой, он будет проходить всего в четыре раунда. Дальше мы будем по нарастающей добавлять раунды", - отметил он.

Организатор мероприятия ООО "Шамо Боксинг Промоушен". Прямая трансляция по Абхазскому телевидению и по телеканалу "Спортивный" начнется в 16:00.