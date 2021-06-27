Амина Аншба и Анастасия Детюк выиграли теннисный турнир в Швейцарии

В течение нынешнего года Амина Аншба выиграла три турнира в парном разряде, относящиеся к категории ITF WTT.

СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Теннисистка из Абхазии Амина Аншба вместе с Анастасией Детюк из Чехии выиграли теннисный турнир ITF WTT в швейцарском Клостерсе. Об этом сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту Абхазии.

В парном финале Амина и Анастасия обыграли хозяйку корта Дженни Дерст и Веронику Фалковска из Польши – 3:6, 6:1, 10:3.

Амина Аншба в 2013 году становилась первой ракеткой Европы в возрастной группе до 14 лет. Спортсменка - победительница множества международных юниорских турниров в возрастной группе до 18 лет, проходивших в России, Бельгии, Германии, Швейцарии, Узбекистане и Турции. В 2016 году она стала чемпионом Европы в возрастной группе до 18 лет.

Также Амина стала первой абхазской теннисисткой, принимавшей участие в юниорских турнирах "Большого шлема": US Open (США), Roland Garros (Франция) и Wimbledon (Великобритания). Сейчас Амина Аншба играет во взрослых женских турнирах.

В апреле 2021 года Амина Аншба в паре с венгеркой Панной Удварди победила в турнире ITF W25 в аргентинской Кордобе. В финальном матче спортсменки обыграли Барбару Гатику из Чили и Ребеку Перейру из Бразилии со счетом 6:3, 6:3. Всего, в этом году Амина Аншба выиграла три турнира ITF в парном разряде.

Напомним, что в первом круге на турнире ITF в Аргентине Амина Аншба cыграла третий по продолжительности матч в истории тенниса.