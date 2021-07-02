Международный турнир по баскетболу памяти Сергея Багапш открылся в Сухуме

В международном баскетбольном турнире участвует 10 команд из городов Абхазии, России, ЛНР и ДНР.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. В Сухуме открылся X юбилейный международный турнир по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти Сергея Багапш", сообщает Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту.

Перед открытием турнира участники возложили цветы к мемориалу второго президента Абхазии Сергея Багапш в селе Джгерда.

Церемония открытия соревнований прошла с участием руководителя Администрации президента Абхазии Алхаса Квициниа, присутствовали также сын и внуки Сергея Багапш.

Всего в турнире принимают участие десять команд: "Эльбрус" (Черкесск), "Славяне" (Славянск-на-Кубани), "Патриот" (7-я военная база), "Локомотив" (г. Гулькевичи), "Старко" (г. Шахты), "Смена" (г. Кропоткин), "Родина" (Волгоград), сборные команды Абхазии, ЛНР и ДНР. Главный судья турнира - Александр Банников.

После церемонии открытия пройдут четыре игры. В первой игре встретятся команды Абхазии и Волгограда, во второй - Славянска-на-Кубани и Шахты, в третьей - Черкесска и ДНР, в четвертой встретятся команды из Кропоткина и Российской военной базы (Гудаута).

Игры будут проходить ежедневно с 10:00 в Республиканской детско-юношеской спортивной школе.

Завершится турнир 7 июля. Соревнования организованы Госкомспорта совместно с Федерацией баскетбола Абхазии при поддержке администрации города Сухум.