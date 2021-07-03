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Открытие чемпионата по шахматам

Международный шахматный турнир "Сухум Опен - 2021" начался в столице Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорт
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Турнир с участием более 50 шахматистов из Абхазии и России продлится в столице до 10 июля.

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Международный шахматный турнир "Сухум Опен - 2021" начался В Сухуме в шахматной школе имени Анатолия Карпова, сообщает Апсныпресс.

Константин Тужба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В турнире участвуют 17 юных шахматистов и более 40 взрослых игроков из городов и районов Абхазии и России.

По словам президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба, в этом году было большое количество заявок на участие в турнире, но многим вынуждены были отказать из-за пандемии. 

В целях санитарной безопасности организаторы разделили участников турнира на две группы: дети встречаются утром, взрослые – вечером и с обязательным соблюдением социальной дистанции, а также с использованием масок, дезинфицирующих средств и приборов для бесконтактного измерения температуры.

Главный судья соревнований - Альберт Карапетян, ему помогает юная шахматистка Сарида Лаквитава, прошедшая судейские курсы и получившая в апреле на первенстве России категорию "юный судья".

Турнир продлится до 10 июля.

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