Сборная Абхазии по футболу начала подготовку к матчу с командой "Сочи"

Товарищеский матч между сборной Абхазией и дублем футбольного клуба "Сочи" состоится в Сухуме 11 июля.

СУХУМ, 7 - июл, Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу на стадионе "Динамо" в Сухуме начала подготовку к товарищескому матчу с дублем команды "Сочи".

"В сборную мы вызвали 18 полевых игроков и два вратаря, это футболисты, которые выступают в чемпионате Абхазии, мы выбрали тех, кто на данный момент находится в лучшей игровой форме", - подчеркнул главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Гублия.

Главный тренер подчеркнул, что это первая игра команды после начала пандемии коронавируса.

"Вы знаете, какой форс-мажор у нас произошел, когда мы играли с командой ДНР, аварийно отключилось электричество, и я надеюсь, что сейчас нам ничего не помешает. Эта игра необходима, у нас закончился первый круг чемпионата и ребята находятся в тонусе, и есть возможность проявить себя", - подчеркнул Беслан Гублия.

Тренировки Сборной Абхазии по футболу © Sputnik / Томас Тхайцук

Тренировки Сборной Абхазии по футболу © Sputnik / Томас Тхайцук

Тренировки Сборной Абхазии по футболу © Sputnik / Томас Тхайцук

Тренировки Сборной Абхазии по футболу © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Тренировки Сборной Абхазии по футболу

Товарищеский матч по футболу между командами национальной сборной Абхазии и дубля футбольного клуба "Сочи" состоится 11 июля на стадионе "Динамо" в Сухуме. Начало матча в 18:00.