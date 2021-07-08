Команда из Кропоткина победила на турнире по баскетболу памяти Сергея Багапш

Десятый Международный турнир по баскетболу памяти Сергея Багапш проходил в Сухуме со 2 по 7 июля.

СУХУМ, 8 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Команда "Смена" из города Кропоткин стала победительницей десятого Международного турнира по баскетболу среди мужских команд памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш, сказала в интервью Sputnik начальник спортивного отдела Госкомспорта Абхазии Жанна Зантария.

"Этот турнир начал проводиться при жизни Сергея Васильевича Багапш, к сожалению, его уже нет с нами десять лет. Турнир традиционно вызывает большой интерес, желающих участвовать в нем очень много, хотели приехать большое количество команд, но мы ограничились десятью. Среди участников турнира в этом году было восемь команд из России, одна команда была из седьмой российской военной базы, которая расположена в Гудауте, и наша сборная Абхазии", - отметила Зантария.

В юбилейном турнире приняло участие десять команд: черкесский "Эльбрус", "Славяне" из Славянска-на-Кубани, "Патриот", представлявший 7-ю российскую военную базу, "Локомотив" из города Гулькевичи, "Старко" – город Шахты, кропоткинская команда "Смена", "Родина" из Волгограда, а также сборные команды Абхазии, ЛНР и ДНР. Главным судьей турнира стал Александр Банников из России.

По итогам соревнований национальная команда Абхазии оказалась на четвертой строчке, обладателями бронзы стали баскетболисты "Локомотива" из города Гулькевичи, на втором месте команда "Родина" из Волгограда.

Соревнования были организованы Госкомспорта совместно с Федерацией баскетбола Абхазии при поддержке администрации города Сухум. Финансовую помощь в проведении турнира оказали столичная администрация и оператор мобильный связи "А-Мобайл".