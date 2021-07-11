Конор Макгрегор проиграл в главном бою турнира UFC 264

Американец Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор встретились на арене в третий раз, дважды победу праздновал Порье.

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Американец Дастин Порье победил ирландца Конора Макгрегора на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 264 в Лас-Вегасе, сообщает РИА Новости.

Порье выиграл бой после того, как в конце первого раунда Макгрегор получил травму левой ноги и не смог продолжить поединок. Его унесли с арены на носилках.

Это был третий бой американца и ирландца, дважды победу праздновал Порье. На счету 32-летнего Порье теперь 28 побед (21 – досрочно) и шесть поражений, у его ровесника Макгрегора 22 победы (20 – досрочно) и шесть поражений.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, прокомментировал победу Порье над Макгрегором на турнире UFC 264 словами о том, что добро всегда побеждает зло.

"Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Надеюсь, ты завоюешь чемпионский пояс в конце этого года", – написал Нурмагомедов в Twitter.