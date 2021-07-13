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Олимпийская неделя баскетбола пройдет в Абхазии

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Sputnik Абхазия
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Организатором выступает Концерн Росэнергоатом, Центр современных спортивных технологий концерна Росэнергоатом при поддержке Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту и Федерации баскетбола республики.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Международный фестиваль баскетбола 3х3 пройдет в Пицунде с 23 по 30 июля на баскетбольном стадионе на территории пансионата "Литфонд", об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту.

© Sputnik
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"Мероприятие планировалось провести в 2020 году, но из-за эпидемиологической обстановки в мире его пришлось перенести, и мы с большим удовольствием проведем фестиваль в республике в 2021 году", - рассказал генеральный директор ЦССТ концерна Росэнергоатом, советник министра спорта России, судья международной категории по баскетболу Сергей Фомин.

В рамках фестиваля пройдет два турнира "Кубок по баскетболу 3х3" среди школьников Гагрского района и турнир среди мужских команд Абхазии, посвященный памяти Сергея Багапш.

Организаторы также будут проводить учебно-методические семинары, мастер-классы с детьми по баскетболу.

Победитель "Кубка по баскетболу 3х3" среди мужских команд отправится на финал Открытой межрегиональной лиги баскетбола 3х3 при финансовой поддержке Концерна Росэнергоатом. 

Победители и призеры турнира будут награждены специальными призами, учрежденными Концерном Росэнергоатом. 

Запланировано подписание соглашений о сотрудничестве между Центром современных спортивных технологий концерна "Росэнергоатом", Государственным комитетом по делам молодежи и спорту и Федерацией баскетбола Абхазии. 

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