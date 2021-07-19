Ринг у моря: турнир по боксу памяти павших защитников Абхазии прошел в Гагре

В Республиканском открытом турнире в честь павших в Отечественной войне народа Абхазии защитников Родины участвовало 80 спортсменов из городов и районов республики, а также из Ростова-на-Дону.

СУХУМ, 19 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Турнир по боксу, посвященный погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, прошел в Гагре с 15 по 19 июля, рассказал заслуженный тренер Гагрского района Элизбар Джологуа.

Он отметил, что по командному зачету первое место по "золотым" медалям заняла команда из Гулрыпшского района, второе завоевали гости из Ростова-на-Дону, третье взяли гагрские боксеры.

"Возле нашей новой колоннады, возле моря мы провели республиканский турнир, в котором приняли участие команды из Гагры, Гудауты, Сухума, Агудзеры и около 15 наших гостей из Ростова-на-Дону. Соревнования прошли в теплой обстановке. После каждого боя дети с ринга прямиком бежали купаться в море. Они остались очень довольны", - поделился тренер.

По словам Джологуа, самому молодому участнику было восемь лет, а самому старшему 18. Победители и призеры получили кубки, медали, грамоты и символическое денежное вознаграждение.

Инициаторами соревнований выступили заслуженный тренер Абхазии Геннадий Аксанич и заслуженный тренер Гагрского района Элизбар Джологуа. Помощь в организации турнира оказал комитет по делам молодежи и спорту при администрации Гагрского района.

Джологуа подчеркнул, что прошедший в Гагре турнир – это хороший опыт для молодых спортсменов, которые уже приступили к подготовке к ежегодным соревнованиям по боксу памяти Героя Абхазии Георгия Блабба, которые должны состояться в октябре в Пицунде.