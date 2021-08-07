Борцы из Абхазии взяли серебро и бронзу на соревнованиях в Ставрополе

Международный турнир по вольной борьбе, в котором участвовали около 200 спортсменов из регионов России и Абхазии, проходил в Ставрополе с 6 по 7 августа.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Три бронзовые и одну серебряную медали завоевали борцы из Гудауты на соревнованиях в Ставрополе, рассказал корреспонденту тренер по вольной борьбе Айнар Мархолия.

"Третьими стали Алан Цугба, Леон Малия и Леон Агрба. Второе место занял Омар Хашиг, но мы с таким решением судей были не согласны. Его явно засудили, так как он уже пятый раз подряд выигрывал и ему просто не дали сделать это еще раз", - отметил тренер и уточнил, что все его подопечные тренируются в селе Куланырхуа.

По словам Мархолия, поездку на турнир в Ставрополе и на несколько последующих соревнований профинансировали местные предприниматели.

Осенью они приглашены на соревнования по вольной борьбе в Москве, а также в Ставрополь, но пока перед ними не извинятся организаторы прошедшего турнира, они туда не поедут.