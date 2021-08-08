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XXXII летние Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми

© Sputnik / Григорий Сысоев
Спорт
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Sputnik Абхазия
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Олимпийские игры прошли с 23 июля по 8 августа в японской столице Токио. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете.

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил XXXII летние Олимпийские игры закрытыми, огонь Олимпиады-2020 потушен.

Участие в Играх-2020 приняли спортсмены из 205 Национальных олимпийских комитетов, а также команда беженцев, в Токио установлен новый рекорд Игр - 93 НОКа выиграли хотя бы одну медаль.

Сборная России, выступавшая из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды Олимпийского комитета России (ОКР), завоевала 71 награду на и заняла пятое место в медальном зачете.

В Токио россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Победу в зачете одержала команда США (39-41-33). Вторыми стали китайцы (38-32-18), на третьем месте японцы (27-14-17).

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