XXXII летние Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми

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Установлена личность российского туриста, погибшего в пещере Веревкина Российские спелеологи 3 августа нашли тело мужчины в пещере Веревкина в Абхазии на глубине около 1100 метров. 992

Бжания: Абхазия восприняла конфликт в Южной Осетии как прямую агрессию Абхазская делегация, возглавляемая президентом Асланом Бжания прибыла в Цхинвал 6 августа с трехдневным визитом для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года. 220