Турнир по теннису имени Героя Абхазии Салыбея Ардзинба прошел в Сухуме

В турнире приняли участие около 50 спортсменов из городов и районов республики. Победители определялись в разных возрастных категориях.

СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Республиканский турнир по теннису, посвященный памяти первого президента Федерации тенниса, Героя Абхазии Салыбея Ардзинба, завершился 19 августа в Сухуме. Об этом сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту.

По итогам соревнований в возрастной категории до восьми лет среди мальчиков первое место занял Нестор Цужба, второе - Лионель Кирия, третье - Омар Когония. Среди девочек в этой же возрастной категории первое место заняла София Тарба, второе - Арина Читанава, третье - Амра Квициния.

В возрастной категории 9-10 лет среди мальчиков первое место занял Сабри Нанба, второе - Нестор Цужба, третье - Альберт Аветисян. Среди девочек первой стала София Каракасиди, второе место у Даниэллы Гумба, третье у Валерии Эмексузян.

В возрастной категории до 13 лет первым стал Сабри Нанба, вторым стал Нестор Цужба, третье место у Османа Джопуа. Среди девочек первое место заняла София Каракасиди, второе место у Евы Беденашвили, третье место заняла Даниэлла Гумба.

В возрастной категории до 17 лет первое место занял Роберт Диленян, второе - Андрей Диленян. Среди девочек первое место заняла София Агумава, второе - Николь Джугелия, третье - Валерия Джинджолия.

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и кубками.

Все спортсмены, занявшие призовые места, были награждены теннисными мячами от имени председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемала Губаз и президента Федерации спортивной борьбы города Сочи, предпринимателя и мецената Рубена Татуляна.

Также спортсмены были награждены призами от семьи Салыбея Ардзинба. Директор Республиканской теннисной школы Элизабет Акуция поздравила победителей и призеров с успешным выступлением на турнире.

"Поздравляю всех с завершением турнира. У нас еще один приятный сюрприз - компания "Tecnifibre" решила стать титульным партнером абхазского спортсмена Нестора Цужба", - сказала она и вручила юному спортсмену теннисную ракетку от компании для дальнейших тренировок. Также от компании "Tecnifibre" всем участникам были вручены памятные подарки.

Салыбей Ардзинба (Ака) – участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, Герой Абхазии, один из основателей общественно политического движения "Амцахара". После освобождения столицы Абхазии был первым военным комендантом Сухума. Убит в Москве 3 февраля 2003 года.