Детский "Афон" стал третьим в футбольном турнире памяти Александра Захарченко

СУХУМ, 22 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный клуб "Афон", состоящий из игроков 2012 года рождения, стал бронзовым призером Международного юношеского турнира памяти первого Главы ДНР Александра Захарченко, сообщил Sputnik главный тренер команды Армен Капикян.

"В турнире участвовало восемь команд, они были разделены на две группы по четыре команды. В первый день было три игры в рамках группового этапа, во второй день состоялись полуфиналы и финал. В группе мы выиграли три матча, вышли с первого места, в полуфинале сыграли 2:2 и в полуфинале проиграли, затем выиграли матч за третье место", - подчеркнул он.

© Foto / Армен Капикян Турнир прошел среди юношей 2012 года рождения и младше.

Юношеская команда из Нового Афона стала первым спортивным коллективом которая приехала в ДНР для участия в турнире с 2014 года – с начала там военных действий, отметил Капикян.

"Был очень теплый прием, детям понравился Донецк, никакого ощущения не было, что идет война, и нет ее следов. Для нас провели экскурсию по "Донбасс Арене", потом попали на кубковую игру, в котором "Донбасс" играл против "Шахтера". У всех позитивные впечатления, все довольны поездкой", - сказал главный тренер "Афона".

Всего в соревнованиях приняли участие восемь команд из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Республики Абхазия. Первое место заняла команда академии футбольного клуба "Металлург" из Луганска, второе – "Авангард" из Донецка.