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Команда Сухума победила в республиканском турнире по волейболу

© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
Спорт
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Sputnik Абхазия
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Всего в турнире участвовали четыре команды: две столичные, а также команды из села Члоу Очамчырского района и села Ачандара Гудаутского района.

СУХУМ, 22 авг - Sputnik. В Сухуме прошел ежегодный открытый Республиканский турнир по волейболу среди мужских команд, приуроченный ко Дню признания независимости Республики Абхазия, сообщает Госкомспорта Абхазии.

По итогам турнира первое место заняла команда города Сухум, второе место у команды Члоу, третье место у сухумской команды "Спартак". Главным судьей соревнований был Аслан Тыркба.

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© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
В городе Сухум прошел ежегодный открытый Республиканский турнир по волейболу среди мужских команд

Лучшими игроками турнира были признаны Темур Гуния (команда города Сухум), Борис Чан-Оглы (команда села Члоу), Данил Джения (комарда села Ачандара) и Нестор Касландзия (сухумский "Спартак").

Команды были награждены медалями, грамотами и кубками, а лучшие игроки памятными призами.

Соревнования организованы Государственным комитетом Абхазии по делам молодежи и спорту и Федерация волейбола Абхазии.

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