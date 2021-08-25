Приезд в Абхазию российского специалиста Дмитрия Жукова, который будет руководить центром подготовки арбитров, намечен на конец августа.

СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Федерация футбола Абхазии планирует открыть центр подготовки арбитров, сказал в интервью Sputnik президент ФФА Таращ Хагба.

"Мы - футбольная страна, при этом у нас нет наших арбитров, это большая проблема, поэтому хотим решить этот вопрос. Я договорился с квалифицированным судьей, это Дмитрий Жуков, который много лет работает директором центра подготовки юных арбитров. Если мы наберем людей, желающих судить футбольные матчи, то дадим им бесплатное образование", - добавил он.

Готовить местных арбитров будут на играх детских команд, постепенно они смогут судить чемпионат Абхазии и кубковые матчи.

"Процесс подготовки арбитров займет около двух-трех лет. Возрастных ограничений нет, но, конечно, нам хотелось бы, чтобы на курсы записались молодые люди, так как это будет более продуктивно для нашего футбола", - заметил президент Федерации футбола страны.

Приезд в Абхазию российского специалиста намечен на конец августа, начать детское первенство планируется 11 сентября. Дмитрий Жуков судил матчи ConIFA, второй лиги российского футбольного первенства, он также будет арбитром игр чемпионата Абхазии.

Желающие записаться на курсы подготовки арбитров могут написать на WhatsApp по номеру +7 918 155-21-50.