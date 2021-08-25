11:36 25 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.95
  • EUR86.81
Поиск

Федерация футбола Абхазии планирует открыть центр подготовки арбитров

© Sputnik / Леон Адлейба
Спорт
Получить короткую ссылку
59 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/0c/1032822803.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20210825/1033093408/Federatsiya-futbola-Abkhazii-planiruet-otkryt-tsentr-podgotovki-arbitrov.html

Приезд в Абхазию российского специалиста Дмитрия Жукова, который будет руководить центром подготовки арбитров, намечен на конец августа.

СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Федерация футбола Абхазии планирует открыть центр подготовки арбитров, сказал в интервью Sputnik президент ФФА Таращ Хагба.

"Мы - футбольная страна, при этом у нас нет наших арбитров, это большая проблема, поэтому хотим решить этот вопрос. Я договорился с квалифицированным судьей, это Дмитрий Жуков, который много лет работает директором центра подготовки юных арбитров. Если мы наберем людей, желающих судить футбольные матчи, то дадим им бесплатное образование", - добавил он.

Готовить местных арбитров будут на играх детских команд, постепенно они смогут судить чемпионат Абхазии и кубковые матчи.

© Sputnik
Дополнительное время: Тодуа о возвращении большого футбола с карантина

"Процесс подготовки арбитров займет около двух-трех лет. Возрастных ограничений нет, но, конечно, нам хотелось бы, чтобы на курсы записались молодые люди, так как это будет более продуктивно для нашего футбола", - заметил президент Федерации футбола страны.

Приезд в Абхазию российского специалиста намечен на конец августа, начать детское первенство планируется 11 сентября. Дмитрий Жуков судил матчи ConIFA, второй лиги российского футбольного первенства, он также будет арбитром игр чемпионата Абхазии.

Желающие записаться на курсы подготовки арбитров могут написать на WhatsApp по номеру +7 918 155-21-50.

 

 

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Афганистан – загадочная страна с тяжелой судьбой
Боевая стрельба из "Града": учения в армейском корпусе Северного флота
Мобильный госпиталь: схема расположения в Сухуме
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться