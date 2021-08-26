СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Абхазские боксеры заняли девять призовых мест во Всероссийском турнире памяти Героя России, вице - адмирала Алексея Буриличева, который прошел 23-26 августа в Рязанской области, сообщает Госкомспорта Абхазии.
Абхазию представляли девять боксеров из Сухума, Гагры и Агудзеры.
По итогам турнира абхазские спортсмены заняли четыре первых, три вторых и два третьих места.
Первые места заняли Грант Кесян и Даут Гиндия из Агудзеры, а также Баграт Тания и Инал Кварчия из Сухума.
Серебряными призерами турнира стали гагрские боксеры Давид Цколия, Ренат Бения и Галуст Арзуманян.
Третьи места заняли Данил Квициния из Агудзеры и Кемал Возба из Сухума.
Спортсменов тренируют Элизбар Джологуа, Эдгар Крия, Ираклий Цурцумия и Эдуард Депелян. Сборную команду Абхазии сопровождал судья первой категории Матевос Макртычян.