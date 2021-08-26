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Абхазские боксеры заняли девять призовых мест во Всероссийском турнире

© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
Спорт
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Sputnik Абхазия
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В турнире участвовали спортсмены 2003-2008 годов рождения из Москвы, Владимирской, Калужской, Липецкой, Тамбовской областей, Краснодарского края и Республики Абхазия.

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Абхазские боксеры заняли девять призовых мест во Всероссийском турнире памяти Героя России, вице - адмирала Алексея Буриличева, который прошел 23-26 августа в Рязанской области, сообщает Госкомспорта Абхазии.

Абхазию представляли девять боксеров из Сухума, Гагры и Агудзеры.

© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
Абхазские боксеры заняли девять призовых мест во Всероссийском турнире памяти Героя России, вице - адмирала Алексея Буриличева

По итогам турнира абхазские спортсмены заняли четыре первых, три вторых и два третьих места.

Первые места заняли Грант Кесян и Даут Гиндия из Агудзеры, а также Баграт Тания и Инал Кварчия из Сухума.

Серебряными призерами турнира стали гагрские боксеры Давид Цколия, Ренат Бения и Галуст Арзуманян.

Третьи места заняли Данил Квициния из Агудзеры и Кемал Возба из Сухума.

Спортсменов тренируют Элизбар Джологуа, Эдгар Крия, Ираклий Цурцумия и Эдуард Депелян. Сборную команду Абхазии сопровождал судья первой категории Матевос Макртычян.

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