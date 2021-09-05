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Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава выиграл первую гонку этапа World GT

© Foto / предоставил Дмитрий Гвазава
Спорт
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Sputnik Абхазия
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Дмитрий Гвазава будет бороться за победу во второй гонке вместе со своим итальянским напарником.

СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава и итальянец Андреа Кола выиграли первую гонку этапа World GT на трассе Нюрбургринг в Германии, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту.

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Публикация от Dmitry Gvazava (@neposredstvenno_dima1)

Гвазава выступает за итальянскую команду Target Racing на купе Lamborghini Huracan LP 620-2 Super Trofeo EVO под №99 в классе Pro-Am.

Автогонщик будет бороться за победу во второй гонке вместе со своим итальянским напарником.

На гоночный уик-энд в Германии традиционно поданы заявки более чем от 30 экипажей, выступающих в классах Pro, Pro-Am, Am и Lamborghini Cup. 

В программе этапа: квалификация из двух 20-минутных сессий в субботу и две 50-минутные гонки — одна в субботу и одна в воскресенье.

Дмитрий Гвазава
© Foto / предоставлено Дмитрием Гвазава
Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава подписал контракт с итальянской командой

Дмитрий Гвазава занимается профессиональными автогонками с 2010 года. Он - двукратный обладатель Кубка России Mitjet, многократный победитель гонок Moscow Indoor Karting Cup, серебряный призер Краснодарского Края Mitjet 2L, участник гонки поддержки Mitjet 2016 FORMULA 1 RUSSIAN GRAND PRIX.

Гвазава переехал во Францию в 2019 году, участвовал в Чемпионате Франции по гонкам класса GT4. В ноябре 2019 года французская команда "Speed Car", в составе которой выступал Гвазава, победила в заезде "Шесть часов Ле-Мана".

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