Месси побил рекорд Пеле по числу голов, забитых за сборную из Южной Америки

Капитан сборной Аргентины Месси признан одним из лучших футболистов всех времен. Он шестикратный обладатель "Золотого мяча" и "Золотой бутсы". Воспитанник академии "Барселоны", сейчас - нападающий клуба "Пари Сен-Жермен".

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Аргентинский футболист Лионель Месси стал рекордсменом по числу голов, забитых в составе сборной, представляющей одну из стран Южной Америки, сообщает РИА Новости.

В четверг 9 сентября аргентинцы в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 со счетом 3:0 обыграли команду Боливии. Все три мяча в составе победителей забил Месси.

Теперь на счету 34-летнего аргентинца 79 голов в 153 матчах за национальную команду, что является рекордом. Месси превзошел результат Пеле, на счету которого 77 голов за сборную Бразилии.