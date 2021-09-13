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Абхазские баскетбольные тренеры и судьи пройдут онлайн-курсы

© Sputnik / Михаил Сербин
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Sputnik Абхазия
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Повышение квалификации абхазских судей состоится в рамках подписанного 23 июля 2021 года соглашения о сотрудничестве между Федерацией баскетбола Абхазии и Центром современных спортивных технологий Росэнергоатома.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Центр Современных спортивных технологий Росэнергоатома реализует профессиональную программу обучения и повышения квалификации для абхазских баскетбольных тренеров и судей в онлайн формате, сказал в интервью Sputnik президент Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава.

© Sputnik
Дополнительное время: Цыкалова о популяризации баскетбола

Агумаа отметил, что тематика курсов будет включать в себя правила баскетбола, основные аспекты игры, техники и тактики, вопросы по организации соревнований по баскетболу, методику судейства, концепцию развития игры в баскетбол, официальные правила баскетбола, практические советы тренерам, психологическую подготовку, теоретические основы судейства и многое другое.

По окончании курсов обучающиеся получат Сертификат повышения квалификации, который будет выдан Смоленской государственной академией физической культуры. Занятия будут проходить с 15 сентября по 9 декабря.

"Хочу выразить огромную благодарность Росэнергоатому за ту поддержку, которую он оказывает нашей Федерации баскетбола", - отметил Эраст Агумава.

© Foto / предоставлено Эрастом Агумава
Эраст Агумава

Он рассказал, что одна из главных задач федерации – возобновление проведения национального первенства по баскетболу, которое не проводится уже на протяжении многих лет.

"Мы проводим турниры, среди них – соревнования ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, проводится турнир памяти первого президента Федерации баскетбола – Сергея Васильевича Багапш, но чемпионат нам, конечно, необходимо возродить", - сказал он.

Популяризация баскетбола в республике сейчас находится на низком уровне и Федерация баскетбола будет принимать все усилия для того, чтобы изменить эту ситуацию и возродить чемпионат.

Чемпионат перестали проводить в основном из-за того, что люди неохотно идут в этот вид спорта. Для того, чтобы проводить чемпионат, необходимо, чтобы были задействованы не только сухумские команды, но и из всей республики, здесь, конечно же, должно быть соответствующее финансирование, подытожил Агумава.   

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