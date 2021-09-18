Прыжки на точность: соревнования по парашютному спорту открылись в Абхазии

Соревнования ветеранов парашютного спорта Советского Союза, ветеранов боевых действий и парашютистов авиационных ведомств России проходят в двадцать третий раз.

БАБУШАРА, 18 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. В аэропорту Бабушара в субботу 18 сентября открылись международные соревнования по парашютному спорту.

В субботу участники прыгали на точность приземления с высоты тысяча метров.

"Будут прыжки на точность приземления. У нас порядка пятидесяти человек из Белоруссии, Казахстана, России. Должны были приехать команды из Молдавии, Прибалтики, но из-за пандемии не смогли присоединиться к нам", - рассказал главный судья Анатолий Сырныч.

© Sputnik / Томас Тхайцук Cоревнования по парашютному спорту открылись в Абхазии

21 сентября будет проходить финал чемпионата на Площади Свободы в Сухуме.

"В супер-финале будут выступать самые лучшие парашютисты. Всего у нас будет три этапа, если будет погода, то 20 сентября будут еще прыжки в Ткуарчале", - заметил главный судья чемпионата.

В этом году в чемпионате впервые принимает участие и абхазская команда, которая представляет экстрим-клуб "Skycom", созданный два года назад.

"Мы выставили свою команду, состоящую из пяти человек", - отметил руководитель экстрим-клуба Андрей Орлов.

Капитан абхазской команды Светлана Ильина сказала, что впервые представлять Абхазию на чемпионате по парашютному спорту очень ответственно, и все спортсмены готовы показать наилучшие результаты.

Елена Трусова, представляющая команду "Сибирь", после первого прыжка показала лучший результат.

"Я приехала из Тюмени, занимаюсь парашютным спортом с 1985 года. В Абхазию приезжаю с 2008 года почти каждый год. Сегодня отличная погода, для прыжков на парашюте очень комфортные условия, ветра нет", - подчеркнула она.

В первый день соревнований, каждая команда должна совершить по пять прыжков с высоты в одну тысячу метров.