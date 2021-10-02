Абхазский боксер Эрик Мукба стал обладателем чемпионского титула WBL

СУХУМ, 2 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский боксер Эрик Мукба стал обладателем чемпионского титула Всемирного боксерского союза WBL, на вечере профессионального бокса 26 сентября в Москве.

Десятираундовый бой в полусреднем весе (до 66 килограммов – ред.) 21-летний Эрик Мукба проводил со спортсменом из Буденновска Кареном Карамяном, которому 26 лет, для него это была дебютная встреча на профессиональном ринге.

В первом раунде соперники были равны, ни у кого не получалось нанести точный удар. Но уже начиная со следующего раунда, спортсмены начали показывать более активный бокс, в особенности Эрик Мукба, который стал пробивать защиту Карамяна. В свою очередь боксер из Ставрополья большее время на ринге пытался уклониться и закрывать лицо от прямых ударов, хотя это ему удавалось далеко не всегда.

С каждым новым раундом Карен Карамян действовал менее эффективно, в его действиях была видна усталость. После третьего раунда он принял решение не продолжать поединок, признав свое поражение.

Таким образом, Эрик Мукба стал обладателем чемпионского титула Всемирного боксерского союза WBL.

Для абхазского спортсмена это был второй бой на профессиональном ринге, первая встреча также завершилась его победой.