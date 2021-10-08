Харитон Агрба проведет первый рейтинговый бой за полгода

Вечер бокса в Уфе, на котором выступит Харитон Агрба, состоится 11 октября, он приурочен ко Дню Республики Башкортостан.

СУХУМ, 8 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский боксер Харитон Агрба, выступающий в первом полусреднем весе, проведет рейтинговый бой в Башкортостане с серебряным призером Европейских игр 2019 года, россиянином Андреем Маиком.

Харитон Агрба провел пять боев и во всех одержал победу.

"Соперник, как и я, не имеет поражений на профессиональном ринге, провел семь встреч и во всех одержал победы. Я думаю, что встреча получится интересной, зрелищной, очень большая и плодотворная работа была проведена, я готовился в Кисловодске на олимпийской базе со сборной, затем вернулся домой и продолжил заниматься. Подготовка прошла отлично, чувствую себя хорошо", – рассказал Харитон Агрба в интервью Sputnik.

Завтра последний день, когда можно сгонять вес, а уже послезавтра пройдет процедура взвешивания, сообщил спортсмен. Он будет боксировать в первом полусреднем весе 63,5 килограммов.

"Настрой, как всегда, боевой, жду с нетерпением, потому что, к сожалению, из-за многих ситуаций, связанных с пандемией, были срывы боев. Сейчас все хорошо, бой состоится, у меня был перерыв в полгода, нахожусь в предвкушении, жду с нетерпением и верю в то, что все получится, а проделанную работу можно будет увидеть 11 октября в прямом эфире. Спасибо всем, кто меня поддерживает, верит в меня, я буду стараться показывать хороший, качественный бокс", – подчеркнул боксер.

Боксерский вечер в Уфе будет транслировать телеканал "Матч-ТВ", начало в 17:00.

Харитон Агрба – мастер спорта международного класса, серебряный призер Кубка мира по боксу, серебряный призер Европейских игр, двукратный призер чемпионатов России, двукратный чемпион мира по боксу среди студентов, обладатель титула WBA-Fedecaribe и WBA Continental. На профессиональном ринге он с 2019 года, провел пять победных боев, в двух из которых выиграл нокаутом.