Новости по теме Чемпионат мира по футболу 2018

Москва не оказывала никакого давления на ФИФА при выборе места для проведения чемпионата, сказал Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
Президент России Владимир Путин на церемонии начала отсчета тысячи дней до старта ЧМ-2018 по футболу пообещал, что мундиаль станет грандиозным праздником, который войдет в историю мирового спорта.
Россия как страна-организатор ЧМ-2018 получила право участия в финальной стадии автоматически, но примет участие в отборочном турнире: ее результаты не будут идти в зачет, фактически команда будет проводить товарищеские игры в дни отборочных матчей.
Сборная России, которая примет участие в финальной стадии ЧМ-2018 как хозяйка турнира, в европейской квалификации включена в группу H, где сыграют команды Бельгии, Боснии и Герцеговины, Греции, Эстонии и Кипра.
Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава примет участие в жеребьевке Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
Предварительная жеребьевка чемпионата мира-2018 пройдет в субботу в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Всего россияне выбрали десять персонажей для талисмана к чемпионату мира по футболу 2018 года: это амурский тигр, богатырь, волк, дальневосточный леопард, жар-птица, инопланетянин, космонавт, кот, медведь и робот.
Футбольные эксперты Абхазии считают, что ситуация, сложившаяся вокруг ФИФА, — это часть плана против проведения Чемпионата мира по футболу в России.
Директор департамента по коммуникациям и связям с общественностью ФИФА Вальтер Де Грегорио прокомментировал сообщения об аресте чиновников организации и развеял слух об отмене ЧМ-2018 в России.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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