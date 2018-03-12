Новости по теме VI российско-абхазский деловой форум

Сельское хозяйство Абхазии должно быть ориентировано на получение только экологически чистого продукта.
Замминистра экономразвития РФ Александр Цыбульский рассказал о преимуществах и проблемах инвестиционных проектов в Абхазии.
Главы делегаций шестого российско-абхазского делового форума ответили на вопросы журналистов.
Министр экономики Адгур Ардзинба назвал факторы привлекательности Абхазии для инвестирования из России.
В обращении Рауля Хаджимба к участникам форума подчеркивается, что форум стал авторитетной площадкой не только для обсуждения актуальных проблем, но и достижения конкретных договоренностей.
На ярмарке-выставке, организованной Торгово-промышленной палатой Абхазии в рамках VI российско-абхазского делового форума, приняли участие 54 абхазских предпринимателя.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.