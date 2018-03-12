Новости по теме 70-летие Дня Победы

Йоханнес и Маркус Риглеры сами спроектировали и за свой счет установили памятник советским военнослужащим и французскому военнопленному, погибшим при крушении самолета в марте 1945 года.
История ветерана Великой Отечественной войны Екатерины Хирьяновой, опубликованная на сайте Sputnik, нашла отклик из Амурской области, где живет ее внучатый племянник.
"Россия сегодня" завершит проект к 70-летию второй мировой войны парадом в Китае.
Акция по установлению мемориальной плиты на Санчарском перевале приурочена к 70-летию окончания Великой Отечественной войны.
Шамиль Шамба родился в 1920 году в селе Абгархук Гудаутского района. Во время Великой Отечественной войны был командиром стрелкового взвода, погиб 18 сентября 1942 года в окрестностях Санчарского перевала, похоронен там же.
Работа Международной конференции к 70-летию Владислава Ардзинба будет проходить в шести секциях и продлится до 18 мая.
В это время шли ожесточенные боевые действия у озера Балатон. Радиосвязь в штабе работала с шести утра до полуночи, после чего ее отключали. В одну из ночей поступил приказ от начальства сообщить всем подразделениям о боевой химической тревоге и необходимости обеспечить всех противогазами.
Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина приняла участие в параде Победы в Москве 9 мая вместе с другими абхазскими ветеранами ВОВ.
Ветераны Великой Отечественной войны из Абхазии приняли участие в параде Победы в Москве 9 мая.
В День Победы сотни школьников вышли на площадь Свободы в Сухуме и исполнили массовый танец.
Участник Великой Отечественной войны Валерий Агума всегда чувствовал себя под покровом Божьим.
Ежегодно 9 мая в столице Абхазии проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году программа торжественных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, была весьма насыщенной.
В соревнованиях приняли участие команды из семи сел Гудаутского района: Аацы, Ачандара, Абгархук, Дурипш, Звандрипш, Джирхва, Лыхны. Участники соревнуются на двух основных дистанциях.
Ежегодно 9 мая в столице Абхазии проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году программа торжественных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, была весьма насыщенной.
9 мая из Сухума в Москву вылетел вертолет в память о погибшем в Великой Отечественной войне летчике-истребителе Кязыме Агрба, который не получил награды Героя Советского Союза.
Мероприятия организованы Международным культурно-деловым центром Абхазии и Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии при поддержке Посольства Абхазии в России, Торгового представительства Абхазии в России и московской абхазской диаспоры.
В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне актеры Государственного русского театра драмы представили жителям и гостям столицы новую праздничную программу.
Руководство администрации Гагрского района вручило юбилейные медали и памятные подарки ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы.
Концерт для ветеранов Великой Отечественной войны прошел в Сухумском государственном музыкальном училище имени Александра Чичба в четверг.
В течение двух дней спортсмены будут демонстрировать свое мастерство в традиционных видах абхазских конных игр: атарчеи, чыла ампыласра (конный футбол), псуацас ачырхумарра (джигитовка), аимцакьача, ахукьара (рубка), ацеигудца (метание дротиков).
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.