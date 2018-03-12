Новости по теме 70-летие Дня Победы

В это время шли ожесточенные боевые действия у озера Балатон. Радиосвязь в штабе работала с шести утра до полуночи, после чего ее отключали. В одну из ночей поступил приказ от начальства сообщить всем подразделениям о боевой химической тревоге и необходимости обеспечить всех противогазами.