Новости по теме КВН

Президент России Владимир Путин посетил юбилейный вечер КВН, посвященный 55-летию клуба.
По итогам фестиваля команда КВН из Абхазии "Мои Золотые" не попала в премьер-лигу на зимнем фестивале "КиВиН-2016" в городе Сочи.
Команда КВН из Абхазии "Мои Золотые" прошла во второй тур Сочинского фестиваля "КиВиН 2016".
11 января состоялось открытие XXVII Международного фестиваля команд КВН "КиВиН-2016" в концертном зале "Горки Холл"
Саид Хашба попал в команду КВН "Нарты из Абхазии" в 2004 году. Он был студентом АГУ биолого-географического факультета.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.