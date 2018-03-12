Новости по теме Су-24

Телеканал NTV сообщает с места события, что самолет с телом командира экипажа российского фронтового бомбардировщика Су-24 прибыл из Хатая (на юге Турции) в Анкару.
Тело погибшего Героя РФ, пилота со сбитого российского Су-24 Олега Пешкова, ранее было доставлено в Хатай. На аэродроме в Анкаре его будут встречать посол и представители посольства, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.
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