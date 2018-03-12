Новости по теме адвокаты

Адвокат Юрий Грабовский, который защищал россиянина Александра Александрова, в субботу похоронен на Лесном кладбище в Киеве.
Ранее сообщалось, что Кузнецов (Вован) и Столяров (Лексус) разыграли Савченко, отправив через адвоката письмо от имени Петра Порошенко, в котором президент Украины якобы попросил ее прекратить голодовку и предложил после освобождения занять пост министра.
Следователь МУ МВД России "Раменское" Александра Побединская получила через адвоката Зайнаб Жебель взятку в размере 1,6 миллиона рублей от матери обвиняемого.
После предъявления окончательного обвинения следствие объявит об окончании расследования. Затем участники процесса приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего обвинительное заключение передадут для утверждения в прокуратуру, сообщил адвокат подозреваемого Шамсутдин Цакаев.
В ходе заседания суд на три месяца продлил срок заключения под стражей подсудимых, который истекает 3 декабря 2015 года, передает корреспондент Sputnik Абхазия из зала суда.
Верховный Суд Абхазии продолжил судебное разбирательство по делу об убийстве Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой во вторник 15 сентября.
В Верховном Cуде Абхазии состоялось судебное разбирательство по делу об убийстве российского бизнесмена Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой под председательством нового судьи Екатерины Онищенко.
Прокурор в ходе судебного заседания по делу об уклонении от уплаты налогов гендиректора ООО "Южная строительная компания" Вадима Матуа потребовал назначить обвиняемому штраф в размере 200 тысяч рублей.
Учитывая, что судебный процесс по ходатайству о продлении срока содержания под стражей начался за двое суток до истечения срока ареста, утверждения о незаконности содержания под стражей Матуа несостоятельны, сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.
Адвокат Фрида Лазба сообщила, что защита обжалует и протокол задержания Вадима Матуа, и постановление прокурора.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.