Новости по теме адвокаты

После предъявления окончательного обвинения следствие объявит об окончании расследования. Затем участники процесса приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего обвинительное заключение передадут для утверждения в прокуратуру, сообщил адвокат подозреваемого Шамсутдин Цакаев.