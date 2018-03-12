Новости по теме акции протеста

Участники антиправительственной акции в Черногории требовали отставки кабинета министров Мило Джукановича, формирование переходного правительства и отказ от насаждаемой интеграции страны в НАТО, которая проходит под девизом "Свобода или ничего". Премьер Черногории считает Россию причастной к выступлениям оппозиции.
Родственники бывшего сотрудника центрального аппарата МВД Абхазии Вадима Назадзе, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, в незаконном хранении боеприпасов и вымогательстве взятки, требуют отвода судьи Ады Касландзия.
В пикете принимают участие около 100 человек, они требуют отставки руководства Молдовы, а также созыва специального заседания парламента.
Антиправительственный митинг с призывом к властям объявить досрочные парламентские выборы, а также с требованием отставки президента страны Николая Тимофти продолжился ночью в столице Молдавии. Смотрите на видео, как проходил протест.
Десятки тысяч человек пришли на антиправительственные митинги в центре столицы Молдавии. Протестующие требовали отставки генпрокурора и президента республики, а также проведения досрочных выборов.
Лидеру левоцентристской партии "Наш дом - Молдова" Григорию Петренко, а также его соратникам Павлу Григорчуку и Михаилу Амербергу вменяется в вину организация беспорядков на центральной площади Кишинева.
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что из числа задержанных после беспорядков у здания Рады, в ходе которых в результате взрыва гранаты погиб человек, были отпущены 13 человек.
Сейчас митингующие не предпринимают активных действий, правоохранители продолжают блокировать подходы к зданию парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что манифестанты попытались прорваться к зданию администрации города Сен-Ло, в результате чего жандармы были вынуждены применить слезоточивый газ.
После четвертого дня протестов, приуроченных к первой годовщине убийства полицейским 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна, участники демонстрации покидают центральную улицу города.
Заключенные следственного изолятора МВД Абхазии проводят акцию неповиновения, выступая против неудовлетворительных условий своего содержания.
Работники агропромышленной отрасли Франции выступают за значительное повышение закупочных цен и увеличение программ государственной помощи.
Акции протеста фермеров против высоких закупочных цен проходят во Франции с начала недели. По мнению французского депутата Тьери Мариани, в значительной степени этот кризис вызван тем, что прерваны отношения с Россией.
Журналист Первого канала Армении Давит Саргсян прокомментировал митинги в Ереване против повышения тарифов на электроэнергию.
Один из активистов бессрочного митинга в Ереване поднял флаг Евросоюза, однако сами митингующие заставили его убрать, поскольку, по их словам, протест не связан с политикой и не имеет внешнего влияния.
Полиция Армении призывала митингующих уважать конституцию и законы республики, права и законные интересы других лиц и добровольно прекратить блокаду проспекта Баграмяна.
Манифестантам помогают муниципальные служащие. Акцию протеста, которая началась в столице Армении 19 июня, спровоцировало решение властей существенно повысить тарифы на электроэнергию.
Несколько тысяч человек собрались на площади Синтагма возле здания парламента в центре Афин в понедельник, чтобы выступить против требований кредиторов продолжать политику жесткой экономии. Смотрите на видео, как проходил митинг.
Один из лидеров движения Вагинак Шушанян заявил, что борьба переносится на новую плоскость. По его словам, активисты намерены создать группы экспертов, экономистов, юристов, чтобы выступить с конкретными предложениями.
О протестах в Армении, вызванных повышением тарифов на электроэнергию, и возможных последствиях народных волнений рассуждает обозреватель издания "Новости-Армения".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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