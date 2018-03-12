Новости по теме акватория

Командир эсминца USS Porter (DDG 78) подчеркнул, что нахождение военных кораблей в Черном море не только укрепляет отношения с союзниками, но и способствует общей стабильности в регионе.
ГИМС республики совместно с Погрануправления ФСБ России в Абхазии провела мероприятия, направленные на осмотр акватории Сухумской бухты, для дальнейшего совершенствования комплекса мер нормативного характера.
ГИМС республики совместно с Погрануправлением ФСБ России в Абхазии провела мероприятия, направленные на осмотр акватории Сухумской бухты, для дальнейшего совершенствования комплекса мер нормативного характера.
Первый профилактический рейд по проверке деятельности владельцев маломерных судов провела комиссия в акватории Гагрского района.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.