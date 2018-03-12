Новости по теме альянсы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает,что усиление численности войск НАТО на восточных рубежах "позволило сдержать напористую Россию"
О том, что есть желание после длительных дебатов внутри альянса провести Совет Россия-НАТО, российская сторона узнала из заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Российский президент считает, что желание североатлантического альянса расширяться и "царствовать" усугубило проблемы в Европе и не создало ничего объединяющего.
Во вторник украинский президент Петр Порошенко утвердил Стратегию нацбезопасности Украины, одними из основных задач которой являются обеспечение интеграции страны в ЕС и формирование условий для вступления в НАТО.
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