14:56 12 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск

Новости по теме аптеки

2 Результаты
  • Свежее
  • Популярное
  • Аптека. Архивное фото.
    19:49 08.06.2015
    167

    Минздрав ограничит стоимость жизненно важных препаратов

    В течение месяца вопрос введения списка медикаментов с допустимым ценовым пределом будет вынесен на повестку дня заседания Кабинета Министров, сказал министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов на пресс-конференции в АРСМИРА в понедельник 8 июня.

  • Сотрудница аптеки. Архивное фото.
    16:38 19.03.2015
    388

    Минздрав Абхазии возьмет под контроль аптеки республики

    На совещании с владельцами сетей аптек глава абхазского Минздрава Андзор Гоов подчеркнул, что от жителей республики в министерство поступает информация о просроченных медицинских препаратах, купленных в аптеках республики.

      Новости

      Все новости
      Все новости

      Мультимедиа

      Эрмитажный кот Ахилл-оракул чемпионата мира по футболу 2018
      Белоснежный оракул: кот Ахилл готовится к ЧМ по футболу
      Минобороны РФ опубликовало видео стрельб снарядами Краснополь
      Минобороны России опубликовало видео стрельб снарядами "Краснополь"
      Карта ремонта дорог в Абхазии
      Карта ремонта дорог Абхазии

      Соцсети

      Sputnikabkhazia

      Орбита Sputnik