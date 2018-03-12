Новости по теме аптеки

В течение месяца вопрос введения списка медикаментов с допустимым ценовым пределом будет вынесен на повестку дня заседания Кабинета Министров, сказал министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов на пресс-конференции в АРСМИРА в понедельник 8 июня.