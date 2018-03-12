Новости по теме атаки

Информация об атаке боевиков с территории Турции на сирийский город Этт-Телль эль Абьяд была подтверждена по нескольким каналам, сообщили в Минобороны России.
Усиление влияния ИГ на побережье Ливии несет угрозу судоходству в регионе, террористы могут совершить атаки на торговые и туристические суда, заявил вице-адмирал ВМС Британии Клайв Джонстон.
Москва сама виновата в том, что не заявляла о своих геополитических интересах, и поддержку международного терроризма против России надо воспринимать как факт, заявил Владимир Путин.
После начала авиударов Лондона по террористам "Исламского государства" (ДАИШ) в Сирии боевики могут совершить атаки на жителей Великобритании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Постоянный представитель России при НАТО Грушко указал на совокупность военных и политических факторов, свидетельствующих об умышленном характере атаки на российский бомбардировщик.
Шестеро сотрудников авиакомпании "Волга-Днепр", были расстреляны боевиками, захватившими отель в столице Мали, вместе с 13 другими иностранцами в первые моменты атаки на гостиницу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Чрезвычайное положение введено сроком на 10 дней. Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что в результате нападения на отель Radisson в центре столицы Мали городе Бамако погибли 27 человек, семь человек получили ранения, два боевика ликвидированы.
Два человека погибли в офисном здании в Тель-Авиве в результате нападения, предположительно, палестинца с ножом. Среди прочих арендаторов в офисном центре размещается бюро российского телеканала RT.
Следствие предполагает, что нападение могло произойти из-за вражды между двумя местными семьями. Не исключается и версия теракта.
Злоумышленник открыл стрельбу на центральной автобусной станции в израильском городе Беер-Шева. Атака квалифицирована правоохранителями как теракт.
Хакеры изменили подход к своей деятельности. Впервые киберпреступники нанесли удар не по пользователям, а по разработчикам, сумев внедрить вирус в программу разработки приложений.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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