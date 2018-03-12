Новости по теме авианосцы

Америка может перебросить на Корейский полуостров атомный авианосец "Рональд Рейган", который базируется в Японском море, в октябре 2015 года этот авианосец уже принимал участие в военно-морских учениях в Южной Кореи.
Ожидается также, что к авианосной группе примкнет противолодочный фрегат La Motte-Picquet, многоцелевой фрегат Aquitaine и танкер обеспечения Aviation.
В понедельник 23 ноября французский авианосец "Шарль де Голль" будет готов начать операцию против “Исламского государства” в Сирии, заявил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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