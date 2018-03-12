Новости по теме база

Пресс-служба ЮВО сообщила, что в ходе учения предстоит поразить до 30 мишеней, имитирующих танки и другую бронетехнику противника на дальностях до 2000 метров.
К учениям привлекались около 100 военнослужащих соединения, было задействовано более 10 единиц специальной военной техники РЭБ, в том числе современные станции радиопомех "Житель" и "Синица" на базе автомобилей КамАЗ.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
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