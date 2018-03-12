Новости по теме базы

Более 1 000 000 визуальных материалов со всего мира уже доступны на сайте Sputnik Images.
4 ноября в российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, для более двух тысяч военнослужащих пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства России.
Во время рейда полиции были арестованы 24 подростка, которые прибыли из Таджикистана и Узбекистана. Они изучали нормы радикального ислама и правила жизни в рядах ИГ.
Военнослужащие РЭБ ЮВО подавили систему связи условного противника на учениях в Абхазии.
США оправдывают размещение элементов противоракетной обороны на базе в румынском Девеселу тем, что некоторые страны могут атаковать США.
На сегодняшний день у России нет планов по созданию военно-воздушной базы в Сирии, заявил первый замначальника Генштаба ВС РФ Николай Богдановский.
Пик получения посылок, писем и бандеролей приходится на праздники, когда родители хотят порадовать своих сыновей, служащих в ЮВО.
Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, отвечая на вопрос грузинского корреспондента, отметил, что пребывание российских военных баз в Южной Осетии и Абхазии способствует "восстановлению мира на Южном Кавказе".
Сотрудник Экспертного управления Администрации президента Республики Абхазия Тимур Шанава прокомментировал Sputnik открытие учебно-тренировочного центра НАТО и Грузии.
Седьмая Краснодарская Краснознаменная Ордена Кутузова и Красной звезды военная база была сформирована 20 июля 1918 года как первая Курская советская пехотная дивизия.
Специально для учений ранее в Грузию была доставлена американская тяжелая военная техника - 14 боевых машин пехоты "Брэдли", машины по обеспечению логистики, а также предназначенное для учений снаряжение. Учения должны завершиться 25 мая.
Первыми проверку пройдут "военнослужащие российской военной базы, дислоцированной в Республике Абхазия, мотострелкового соединения, расположенного в Чеченской Республике, а также артиллеристы и летчики Черноморского флота", сообщает пресс-служба ЮВО.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.