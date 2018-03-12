Новости по теме блокировка

После того как в Турции был заблокирован сайт российского агентства Sputnik, без объяснения причин турецкие власти запретили въезд в страну главному редактору информационного агентства Sputnik Турция Туралу Керимову.
Турал Керимов сообщил, что в аэропорту Стамбула у него также изъяли пресс-карту и вид на жительство, после чего журналисту было предложено первым же рейсом вернуться в Россию.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.