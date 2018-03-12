Новости по теме боевики

Телеканал RT обнародовал новые свидетельства связей Турции с боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ, арабский вариант названия – ДАИШ, запрещена в РФ). Смотрите на видео, что рассказала журналистка, побывавшая в Сирии.
Террористы перевозили взрывное устройство из района Маздак в район Ачин на рынок Шедил, когда произошла самопроизвольная детонация и прогремел преждевременный взрыв.
Больше всего боевиков было ликвидировано в провинции Фарьяб, там армия уничтожила не менее 50 человек, также были арестованы 12 террористов и было изъято различное оружие, взрывчатые вещества и другие боеприпасы.
Согласно данным российского Координационного центра по примирению враждующих сторон, созданного в сирийской Латакии, работа по присоединению к режиму прекращения огня проводится с представителями более чем 40 населенных пунктов по всей стране.
Взрыв на посту ГИБДД в Дербентском районе Дагестана организовали боевики из так называемой "южной бандгруппы", сообщил источник в правоохранительных органах республики.
Резолюция Совбеза ООН запрещает любые поставки террористам, однако практически все террористические группировки, от умеренных до "Джебхат ан-Нусры", снабжаются по единому маршруту, заявил глава российского МИД.
Большинство жертв расправы, учиненной террористами, - сотрудники полиции, военнослужащие и гражданские активисты. Город Мосул остается главным центром сосредоточения боевиков ИГ в Ираке.
Чиновники из США провели проверку поступивших заявлений о том , что сирийские курды переправляют оружие, поступающее им от США в распоряжение боевиков Рабочей партии Курдистана, и не обнаружили доказательств, что это оружие впоследствии обращается против Турции.
ФСБ РФ стали известны важные сведения о десятках боевиков, которых готовили в Сирии для проведения операций в других странах, в том числе и в России.
Накануне на части территории Нальчика, ограниченной улицами Идарова, Хмельницкого, Фурманова и 9 января, был введен режим КТО. Как сообщил РИА Новости один из местных жителей, в районе проведения спецоперации слышны стрельба и взрывы.
Сопредседатель влиятельной партии сирийских курдов "Демократический союз", представляющей отряды курдской самообороны, сражающиеся против ИГ, Салих Муслим прокомментировал Sputnik обстановку в регионе.
Лидер бандподполья Юрий Бицуев, ликвидированный в ходе спецоперации, сменил на посту главаря боевиков Роберта Занкишиева. Долгое время Бицуев находился в федеральном розыске за террористические преступления.
Режим контртеррористической операции отменен в Кабардино-Балкарии. Ликвидированs 11 боевиков.
МИД Россиия сообщает, что среди погибших при нападении боевиков на отель в столице Мали есть российские граждане. Их имена будут названы по получении достоверной информации.
Предполагаемых террористов обвиняют в планировании взрывов и государственного переворота с целью создания "исламского халифата". Группировка с 2011 года планировала теракты в общественных местах в ОАЭ.
Член французского парламента и мэр города Шартр Пьерр Жорж сообщил, что вторым террористом оказался Исмаил Омар Мостефа.
Источники, близкие к следствию, сообщают еще об одном террористе, который подорвался на бульваре Вольтера. Ранее было известно о семи нападавших - четверых в театре "Батаклан" и троих на стадионе "Стад де Франс".
Британец "Джихади Джон" из рядов ИГ стал известен после того, как в августе 2014 года казнил американского журналиста Джеймса Фоули.
Постоянно поднимаемый Россией вопрос об источниках снабжения террористических группировок в Сирии остается открытым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе авиаударов ВКС РФ за минувшие сутки в Сирии был ликвидирован командный пункт одного из крупнейших отрядов ИГ и другие важные объекты инфраструктуры боевиков.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
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