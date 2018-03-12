Новости по теме боевые действия

Турецкая политическая элита действительно даёт почву для того, чтобы прислушаться к тем, кто полагает, что в Турции начинают возрождаться имперские амбиции.
Совместное заявление США и РФ по Сирии, должно наступить с 27 февраля, однако оно не будет распространяться на "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусру".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.