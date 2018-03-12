Новости по теме бомбы

Террористы перевозили взрывное устройство из района Маздак в район Ачин на рынок Шедил, когда произошла самопроизвольная детонация и прогремел преждевременный взрыв.
Заявления о том, что Россия якобы бомбит гражданские объекты в Сирии, без доказательств и в отрыве от реальности звучат смешно, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
На электронный адрес столичной полиции пришло сообщение, что якобы в парламенте заложена бомба, сообщил РИА Новости глава кишиневской полиции Сильвиу Мушук. По его словам, информация проверяется, работают саперы.
Рейс из Форт-Лодердейла в Миннеаполис вернулся в аэропорт через 15 минут после взлета. Полицейские проведут обыск самолета. О бомбе на борту мог сообщить один из пассажиров.
Нет информации о том, каким образом были получены данные сведения: из перехваченных сообщений переписки между террористами или в ходе изучения обломков лайнера.
Авиагруппа ВКС РФ продолжает наносить удары по объектам террористов "Исламского государства" в Сирии. Смотрите видео Минобороны с кадрами боевого вылета Су-24М с авиабазы "Хмеймим" возле Латакии.
Однако официального заключения по поводу случившегося на борту российского самолета не было вынесено ни ЦРУ, ни другими американскими спецслужбами. Эксперты анализируют данные с места крушения самолета, в том числе и "черные ящики".
Злоумышленники бросили самодельные бомбы в мечеть Хуссейни Далан, когда тысячи прихожан собрались внутри, чтобы выдвинуться процессией в честь шиитского праздника — дня Ашура.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
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