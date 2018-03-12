16:35 12 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск

Новости по теме борьба с допингом

2 Результаты
  • Свежее
  • Популярное
  • 17:06 05.12.2015
    122

    Бегунья Андрианова будет лишена бронзы ЧМ-2005 из-за допинга

    В допинг-пробе Андриановой обнаружен анаболический стероид станозолол. На россиянку наложена двухлетняя дисквалификация, результаты спортсменки с 9 августа 2005 по 8 августа 2007 года аннулированы.

  • Олимпийские кольца в Рио-де-Жанейро.
    14:01 16.11.2015
    57

    Команду легкоатлетов РФ временно отстранили от соревнований

    Российских легкоатлетов обвинили в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и временно отстранили от участия в соревнованиях под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

  • Легкая атлетика. Архивное фото.
    10:23 11.11.2015
    123

    Участие легкоатлетов РФ в Олимпиаде-2016 под вопросом

    Российским легкоатлетам могут запретить участвовать в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала. Поводом для расследования WADA стали сообщения немецкого канала ARD и британской газеты Sunday Times, где утверждалось, что у 80% российских медалистов крупных турниров с 2001 по 2012 годы были подозрительные допинг-пробы.

      Новости

      Все новости
      Все новости

      Мультимедиа

      Эрмитажный кот Ахилл-оракул чемпионата мира по футболу 2018
      Белоснежный оракул: кот Ахилл готовится к ЧМ по футболу
      Владимир Путин о Крыме: -Да вы что, с ума сошли, что ли?
      Закрыт окончательно: Путин прокомментировал вопрос возвращения Крыма и Севастополя
      Карта ремонта дорог в Абхазии
      Карта ремонта дорог Абхазии

      Соцсети

      Sputnikabkhazia

      Орбита Sputnik