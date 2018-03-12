Новости по теме борьба с допингом

В допинг-пробе Андриановой обнаружен анаболический стероид станозолол. На россиянку наложена двухлетняя дисквалификация, результаты спортсменки с 9 августа 2005 по 8 августа 2007 года аннулированы.
Российских легкоатлетов обвинили в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и временно отстранили от участия в соревнованиях под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Российским легкоатлетам могут запретить участвовать в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала. Поводом для расследования WADA стали сообщения немецкого канала ARD и британской газеты Sunday Times, где утверждалось, что у 80% российских медалистов крупных турниров с 2001 по 2012 годы были подозрительные допинг-пробы.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.