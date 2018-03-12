Новости по теме бренды

На российских прилавках появились товары, которые визуально копируют абхазскую продукцию. С каждым годом товары из Абхазии набирают все большую популярность, в результате, включается хорошо известная схема, когда менее востребованный товар выдают за более востребованный. Остро встает вопрос: как быть?