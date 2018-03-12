Новости по теме бренды

О том, как правильно выстроенная информационная политика может радикально изменить в положительную сторону восприятие республики абхазской и зарубежной общественностью, рассказал в интервью Sputnik автор и руководитель проекта "Горная Абхазия", начальник информационного отдела МИД Абхазии Тенгиз Тарба.
В Роспатенте приостановлена регистрация вин грузинского происхождения "Дары Лыхны", "Вечер в Гаграх", "Тайна Рицы" и "Лоза Абхазии".
Заместитель председателя Государственного комитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору Наталия Шохина рассказала в интервью Sputnik о приостановке регистрации вин грузинского происхождения "Дары Лыхны", "Вечер в Гаграх", "Тайна Рицы" и "Лоза Абхазии".
На российских прилавках появились товары, которые визуально копируют абхазскую продукцию. С каждым годом товары из Абхазии набирают все большую популярность, в результате, включается хорошо известная схема, когда менее востребованный товар выдают за более востребованный. Остро встает вопрос: как быть?
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.