Новости по теме бунты

Мигранты начали возмущаться и требовать от охранявших центр полицейских открыть ворота и выпустить их, прибывшие береговой охраны успокоили людей, но через некоторое время те начали угрожать ножами.
Вечером 21 февраля двое несовершеннолетних осужденных "Можайской воспитательной колонии" заперли изнутри жилое общежитие колонии и забаррикадировали лестницы, требуя мобильные телефоны и сигареты.
США разгорается скандал вокруг кинопремии "Оскар", которой обещали устроить бойкот из-за отсутствия второй год подряд среди номинантов чернокожих актеров.
Заключенные Сухумского СИЗО поджигали матрасы и гремели посудой.
В отношении организаторов бунта в СИЗО МВД Абхазии в селе Дранда Гулрыпшского района прокуратура Гулрыпшского района возбудила уголовное дело, сообщили в Генпрокуратуре.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.