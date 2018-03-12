Новости по теме чемпионаты

Во второй гонке решалось, какое итоговое место займут спортсмены в общем зачете и кому достанется Кубок России по автогонкам Mitjet 2L.
На площадке мультимедийного центра Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, посвященная итогам Чемпионата мира по футболу ConIFA, во вторник 7 июня.
Команда Реции обыграла сборную Островов Чагоса в серии пенальти со счетом 3:2.
Нападающий сборной Северного Кипра Тансел Осман рассказал корреспонденту Sputnik Бадри Есиава о том, как строится его спортивная карьера, и дал оценку уровню игроков абхазской сборной.
Главный режиссер трансляций матчей Чемпионата мира по футболу ConIFA Даур Логуа рассказал Sputnik об особенностях показа игр.
Болельщики сборной Абхазии готовятся к матчам сборной Абхазии на сухумском стадионе "Динамо".
Церемония открытия ЧМ ConIFA 2016 пройдет на Сухумском стадионе "Динамо" в субботу 28 мая в 21:00.
Все билеты распроданы, номера доведены до идеала. Абхазия готова к главному спортивному событию 2016 года - Чемпионату мира по футболу ConIFA.
В интернете появились видеоролики чемпионата мира по футболу ConIFA, о том, как их снимали, рассказал Sputnik режиссер Джанико Цурцумия.
На площадке мультимедийного центра Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к чемпионату мира по футболу ConIFA.
На площадке мультимедийного центра Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к чемпионату мира по футболу ConIFA.
Официальную спортивную форму сборной Абхазии по футболу представил Международный фонд “Апсны” в субботу 21 мая.
Российский фигурист Михаил Коляда занял четвертое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне в соревновании мужчин-одиночников.
На стадионе будет 40 тысяч зрительских мест на капитальных трибунах, а также пять тысяч - на дополнительных, мобильных. Кроме этого готовится 40 вип-лож.
Председатель организационного комитета по подготовке проведения чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA Артур Миквабия и президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджал провели пресс-конференцию, в ходе которой ответили на ряд вопросов, касающихся проведения мероприятия.
Председатель оргкомитета по подготовке проведения чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA Артур Миквабия и президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджал провели пресс-конференцию, в ходе которой ответили на ряд вопросов, касающихся проведения мероприятия.
План предстоящих мероприятий обсудил организационный комитет по подготовке проведения чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA.
В правительстве Великобритании заявили, что, несмотря на запросы некоторых парламентариев, Лондон не будет увязывать дело экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко со спортивным мероприятием.
Никаких оснований и фактов для пересмотра решений о проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов в России и Катаре нет, заявил министр спорта Виталий Мутко. Процесс подготовки уже запущен, поэтому эта тема закрыта для обсуждения, отметил он.
Российская спортсменка Полина Цуркина стала победительницей юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Барселоне. Серебро у другой представительницы России Марии Сотсковой.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.