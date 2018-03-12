Новости по теме черные ящики

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным показал бортовой самописец, обнаруженный в районе крушения сбитого турецкими ВВС российского самолета Су-24.
Бортовой самописец сбитого Турцией Су-24 был представлен министром обороны Сергеем Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Параметрический самописец даст нам возможность точно понять всю траекторию движения Су-24 с момента его взлета и до момента падения", — сказал Путин на встрече с Шойгу.
Источник в экстренных службах Хабаровского края сообщил, что самописцы будут демонтировать после подъема разбившегося вертолета Ми-8 на сушу.
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