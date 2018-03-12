Новости по теме чтения

Sputnik Абхазия запустило на абхазской и русскоязычной версиях портала поэтический проект Sputnik.Чтения, в ходе которого известные абхазские политики, общественные деятели, спортсмены и музыканты прочтут произведения выдающихся абхазских поэтов. Sputnik Абхазия принял эстафету от своих коллег из Sputnik Молдова.