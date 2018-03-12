Новости по теме чтения

Эстафету проекта Sputnik. Чтения приняла министр культуры Республики Абхазия Эльвира Арсалия, которая прочла стихотворение абхазской поэтессы Саиды Делба.
Эстафету проекта Sputnik. Чтения принял один из лидеров КВН-игр в стране, капитан команды "Нарты из Абхазии" Тимур Тания, который прочел отрывок из баллады Баграта Шинкуба "Аҿырпын"(Свирель).
Sputnik Абхазия запустило на абхазской и русскоязычной версиях портала поэтический проект Sputnik.Чтения, в ходе которого известные абхазские политики, общественные деятели, спортсмены и музыканты прочтут произведения выдающихся абхазских поэтов. Sputnik Абхазия принял эстафету от своих коллег из Sputnik Молдова.
Известные абхазские политики, общественные деятели, спортсмены и музыканты прочтут произведения выдающихся абхазских поэтов в рамках проекта Sputnik.Чтения.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.