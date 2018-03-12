Новости по теме делегации

Как заявил один из консулов Украины, всего в украинской делегации сейчас находятся девять дипломатов, но, возможно, позднее приедет кто-то еще.
В состав абхазской делегации войдут представители МИД Абхазии и администрации президента, темой встречи станут Женевские дискуссии.
Делегаты межрегионального общественного движения крымско-татарского народа "Къырым" призвали руководителей Турецкой республики поставить во главу угла интересы своего народа и найти пути урегулирования ситуации.
Взаимодействие в сфере урегулирования региональных проблем, сотрудничество по вопросам безопасности, в военной и научно-технической сферах будут обсуждаться в ходе визита Дмитрия Рогозина в Иран.
В ходе пленарного заседания Молодежного форума "Абхазия-2015" были озвучены все мероприятия, которые будут проходить в рамках форума, представлены эксперты, которые будут проводить и вести круглые столы.
Помимо представителей Демократической партии Сербии нота протеста также была вручена сербскому движению "Двери".
Своим поведением США показали свою слабость, сказал глава Правительства России Дмитрий Медведев.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в четверг 1 октября.
Глава МИД Абхазии встретился с делегацией Республики Науру во вторник.
Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в зале не присутствовал, поскольку ожидал своей очереди выйти на трибуну Объединенных Наций в специальной комнате.
Вице-президент Виталий Габния прокомментировал поездку абхазской делегации в Приднестровье.
Вице-президент Виталий Габния прокомментировал поездку абхазской делегации в Приднестровье на празднование 25-летия образования ПМР.
Полномочный представитель Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман прокомментировал задержание делегации Абхазии в Молдове.
Российский эксперт прокомментировал депортацию из Молдовы делегаций Абхазии и Южной Осетии.
Политолог Сергей Маркедонов прокомментировал Sputnik действия молдавских властей в отношении официальных делегаций Абхазии и Южной Осетии, которые были сняты с рейса в кишиневском аэропорту.
МИД ПМР расценивает предпринятые молдавской стороной шаги как грубую, неприкрытую, провокационную и необдуманную выходку, которая демонстрирует безответственность, неразумность и закомплексованность позиции Республики Молдова в переговорах.
Делегация Республики Абхазия встретилась с президентом Приднестровья Евгением Шевчуком. На встрече обсудили вопросы развития сотрудничества в банковской сфере, спорта, а также реализации социального проекта по реабилитации инвалидов.
С абхазским загранпаспортом можно через территорию Российской Федерации посетить Южную Осетию.
Меморандум о намерениях между Абхазией и республикой Удмуртия подписан в Ижевске в четверг.
Делегация Республики Абхазия во главе с Раулем Хаджимба встретилась с членами Правительства и депутатами Государственного Совета Республики Удмуртия.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.