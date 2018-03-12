Новости по теме день рождения

Народному поэту Абхазии, лауреату Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" II степени Рушбею Смыр сегодня исполнилось 66 лет.
20 декабря 1939 года родилась Народная артистка Абхазии, художественный руководитель молодежного театра Софа Агумаа.
Премьер-министр оставил комментарий под фотографией именинника, опубликованной в официальном аккаунте Правительства России в Instagram
Четвертый президент Абхазии РаульХаджимба родился 21 марта 1958 года в городе Ткуарчал.
На торжественном вечере в честь 86-летия Фазиля Искандера советник президента по культуре науке и образованию Владимир Зантария зачитал поздравительный адрес от президента Абхазии Рауля Хаджимба.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.