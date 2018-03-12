Новости по теме добыча

Министр нефти Ирана Бижан Зангане обозначил условие при котором Тигиран поддержит заморозку добычи нефти.
По итогам встречи министров энергетики России и стран ОПЕК было принято решение о стабилизации добычи нефти на уровне 11 января, сообщил министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими.
Решение ОПЕК о заморозке добычи нефти должны поддержать все страны, иначе оно не окажет никакого влияния на рынок.
Алмаз массой 1,111 тысячи карат, обнаруженный в шахте Карове, является самой большой находкой столетия. Сообщается, что в шахте были найдены еще два "исключительных" белых алмаза.
По мнению оппозиционных сил Абхазии, ситуация, сложившаяся вокруг разведки и добычи нефти связана с целью внедрить в нефтяной бизнес новых игроков, представителей нынешней власти.
26 парламентариев проголосовали "за", один "против" решения о создании парламентской комиссии по вопросам разведки и добычи нефти в республике.
Политические партии, общественные организации и движения выступили в поддержку проекта закона "О моратории на разработку (добычу) углеводородов (нефти, газа) на территории Республики Абхазия".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.